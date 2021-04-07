اليوم السابع
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روسيا تفتتح مراكز إصدار بطاقات هوية "مشجع" لبطولة "يورو 2020"

الأربعاء، 07 أبريل 2021 12:14 م
روسيا تفتتح مراكز إصدار بطاقات هوية "مشجع" لبطولة "يورو 2020" يورو 2020
أ ش أ

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افتتحت وزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسية اليوم الأربعاء، مراكز إضافية لإصدار بطاقات هوية "مشجع" لحضور مباريات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 في موسكو وسانت بطرسبورج.
 
وذكر بيان للوزارة الروسية بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك"، أن مراكز إصدار جوازات سفر المشجعين ستبدأ العمل في سانت بطرسبورج وموسكو ابتداء من اليوم الأربعاء.
 
وتقام البطولة الأوروبية في 12 مدينة أوروبية في الفترة من 11 يونيو وحتى 11 يوليو 2021، وستستضيف مدينة سانت بطرسبورج أربع مباريات في البطولة، وسيلعب المنتخب الروسي مع منتخبات بلجيكا والدنمارك وفنلندا.
 
وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل بطولة يورو 2020 إلى صيف عام 2021 بسبب وباء "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن المسابقة لن تغير اسمها وستبقى "يورو 2020".

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