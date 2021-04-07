رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربى: ندعو إثيوبيا للمرونة بقضية سد النهضة

قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربى علوى الباشا، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أهم التقارير التي صدرت بشأن القضايا الحقوقية في العديد من الدول العربية.

وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حالة من التسييس تشوب العديد من التقارير الصادرة في هذا الشأن بهدف الضغط على الدول العربية.

وعن الجلسة المقررة للبرلمان يوم السبت المقبل، قال الباشا إن الجلسة مخصصة لمناقشة التقارير التي صدرت بحق العديد من الدول العربية، موضحا أن هناك حملة ممنهجة لاستهداف الدول العربية تحت دعاوى حقوق الإنسان وهو الأمر الذي دفع لتخصيص الجلسة المقبلة لمناقشتها.

وأعرب الباشا، عن دعم البرلمان العربي لمصر والسودان فيما يتعلق بقضية سد النهضة، موضحا أن التعنت الإثيوبي يبدو مؤسفا إلى حد كبير. وأضاف "نرجو المزيد من المرونة من الجانب الإثيوبي".