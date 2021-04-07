خفض فاتورتك .. استخدام سخان المياه الكهربائى بهذه الطريقة يقلل تكلفتك

كتبت رحمة رمضان

يستطيع المواطن التحكم في قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة وعدم الإفراط فى الاستهلاك الناتج عن عدم الوعى بطرق ترشيد الاستهلاك ، ومن بين الأجهزة المنزلية التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء نتيجة سوء الاستخدام هو سخان المياه الكهربائي ، اليوم السابع يرصد لقراءه كل ما يريد معرفته عن الاستخدام الأمثل لسخان المياه الكهربائي لخفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية ، وهى كالاتي:

1- يتسبب قيام بعض المستهلكين بضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.

2. ينصح بضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية لاستهلاك كهرباء أقل.

3. عدم ترك السخان بصفة مستمرة طوال اليوم على وضع التشغيل لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة و يعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

4. ينصح بتشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

5. لابد من تفريغ مياه السخان من المكان المخصص للتغذيه السخان بالمياة كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان و بالتالى يستهلك كهرباء أكثر.

6. عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).