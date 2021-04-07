حصر المبانى الحكومية بالوحدات المحلية للقرى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة التنمية المحلية، الانتهاء من حصر المبانى الحكومية بكل وحدة محلية قروية على مستوى 51 مركزا بعدد (317) وحدة قروية بالتنسيق مع المحافظات المستهدفة، متضمناً دراسة حالتها الإنشائية بغرض إقامة مجمعات خدمية بكل وحدة محلية، وتحقيق التكامل بين المبانى الخدمية فى نفس المبنى والاستخدام فى أكثر من غرض.

وأشارت وزارة التنمية المحلية فى تقرير حديث لها، إلى أنه يتم حالياً الرفع المساحى ورصد إحداثيات المواقع المقترحة لتنفيذ مجمعات الخدمات بكل وحدة محلية حيث تم نهو رصد إحداثيات مواقع المجمعات المقترحة لعدد 45 مركز وجارى الانتهاء من رصد باقى المواقع المقترحة.