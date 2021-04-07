اليوم السابع
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حصر المبانى الحكومية بالوحدات المحلية للقرى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة

الأربعاء، 07 أبريل 2021 09:13 ص
حصر المبانى الحكومية بالوحدات المحلية للقرى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة حياه كريمه
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة التنمية المحلية، الانتهاء من حصر المبانى الحكومية بكل وحدة محلية قروية على مستوى 51 مركزا بعدد (317) وحدة قروية بالتنسيق مع المحافظات المستهدفة، متضمناً دراسة حالتها الإنشائية بغرض إقامة مجمعات خدمية بكل وحدة محلية، وتحقيق التكامل بين المبانى الخدمية فى نفس المبنى والاستخدام فى أكثر من غرض.
 
وأشارت وزارة التنمية المحلية فى تقرير حديث لها، إلى أنه يتم حالياً الرفع المساحى ورصد إحداثيات المواقع المقترحة لتنفيذ مجمعات الخدمات بكل وحدة محلية حيث تم نهو رصد إحداثيات مواقع المجمعات المقترحة لعدد 45 مركز وجارى الانتهاء من رصد باقى المواقع المقترحة.
 
كانت الوزارة قد تلقت تقريراً حول أهم النتائج التى تحققت فى إطار المهام المنوطة بالوزارة فيما يخص متابعة تنفيذ البرنامج القومى الشامل لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك فى 51 مركز إدارى تضم حوالى 1400 قرية بـ 20 محافظة.
 

حياة كريمة

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قرى حياة كريمة

التنمية المحلية

تطوير الريف المصرى

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