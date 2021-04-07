حبس نجار 4 أيام بتهمة سرقة محل ذهب فى المعصرة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان، بحبس نجار 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من محل بمنطقة المعصرة فى حلوان.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، من صاحب محل للمشغولات الذهبية بالمعصرة، باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل المحل ملكه.

بالانتقال والفحص تبين وجود فتحة بالحائط الجانبى للمحل، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة نجار مقيم بالمعصرة وأصل بلدته طما بمحافظة سوهاج.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته حقيبة من القماش بداخلها الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "النقب" باستخدام الأدوات المضبوطة، حيث تمكن من دخول المحل عقب إحداث الفتحة المُشار إليها بالحائط الجانبى المؤدى للمحل، وسرقة المصوغات الذهبية، وتم بإرشاده ضبط كمية من المشغولات الذهبية المُستولى عليها بمسكنه.

كما أرشد عن باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئى النية" اثنين من أصحاب محال المشغولات الذهبية بسوهاج، وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.