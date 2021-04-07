اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أبريل 2021 01:29 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار فى البدرشين

الأربعاء، 07 أبريل 2021 11:10 ص
حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار فى البدرشين حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بإحدى قرى البدرشين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بإحدى قرى البدرشين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، تفيد بتورط عدد من الأشخاص في التنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية تابعة لدائرة المركز.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض على عاطلين، وبحوزتهما أدوات تستخدم في الحفر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

البدرشين

التنقيب عن الاثار

تجارة الاثار

مركز البدرشين

الاثار

امن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة