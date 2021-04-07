حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار فى البدرشين

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بإحدى قرى البدرشين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بإحدى قرى البدرشين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، تفيد بتورط عدد من الأشخاص في التنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية تابعة لدائرة المركز.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض على عاطلين، وبحوزتهما أدوات تستخدم في الحفر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.