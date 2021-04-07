توصيل صرف صحى ومياه شرب.. مؤسسة حياة كريمة توضح خريطة المشروعات بكل محافظة

كتب مدحت وهبة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف محافظات الجمهورية، ففى محافظة سوهاج تم إطلاق مبادرة قطار الخير المكونة من 20 سيارة محملة بالمواد الغذائية ومواد طبية كما تشمل المبادرة سيارات طبية تشمل جميع التخصصات للكشف على أهالى سوهاج واجراء العمليات الجراحية لهم بالمجان.

وجاءت ردود افعال المواطنين ايجابية حيث عبروا عن سعادتهم البالغة من حجم القافلة غير المسبوق بمكوناتها من مواد غذائية وخدمة طبية متميزة، وتم التنفيذ فى 25 مركز من إجمالى 51 مركز، كما تم مراجعة الموقف التنفيذى فى 18 محافظة تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منها محافظة أسيوط، المنيا، الفيوم، بنى سويف، أسوان، الغربية، القليوبية، الأقصر، البحيرة، سوهاج، المنوفية، وقنا، وغيرهم.

أما محافظة القليوبية فقد شهدت البدء فى تنفيذ العديد من المشروعات تمثلت فى بدء أعمال توسعة السكة الحديد بقرية كفر طحا، كما تم الانتهاء من بناء سور المدرسة الثانوية الجديدة بها التى قام الأهالى بالتبرع بأرضها لحياة كريمة، وتقوم الوحدة المحلية بالقشيش بمتابعة سير العمل بمشروعات الصرف الصحى بكافة قرى الوحدة وتقديم كافة التسهيلات للشركات المسئولة عن تنفيذ المشروع.



وبمحافظة الغربية فقد شهدت قرى المحافظة نشاطا كبيراً فى مشروعات الصرف الصحى منها قرية كفر الجزيرة، شبراملس، سنبو الكبري، كفر دمنهور الوحش، كفر سنبو، كفر شمارة، حنون، سندبسط، ششتا، كفر نواي، كفر حسين، كفر السنادية، ميت النور، كفر اسماعيل، كفر غازي.

أما مشروعات الغاز فتسير بخطى ثابته بقرى الضبابشة، نهطاى ،كفر دمنهور القديم، كفر الدغايدة، تفهنا العزب، وفيما يخص الخدمات الأخرى فقد شهدت العديد من قرى المحافظة اعمال تطويرية شملت تطوير مكتب بريد سنبو الكبرى، بريد قرية كفر الديب ،بريد حنون، بريد السملاوية أيضا تشهد ترعة سنبو الكبرى، وترعة عبدالعال بعزبة البدوى البحرية أعمال تأهيل وتبطين كاملة.



وفى محافظة الشرقية فتشهد قرية بحر البقر 2 وقرية سماكين غرب إنجاز كبير فى إنشاء مجمع الخدمات الذى يضم العديد من المشروعات كما تشهد قرية الأخيوة القصاصين شرق استكمال العمل على مد خطوط المياه من قبل الهيئة الهندسية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وفى محافظة الأقصر تم البدء فى تنفيذ مشروع الصرف الصحى باسنا وارمنت والوحدة المحلية بكومار وقرية النمسا وقرية الكلابية، واستمرار مد وتدعيم خطوط مياه الشربا بقرية طفلى بطول 800 م وقرية الحلة وقرية النجوم، واستمرار أعمال إنشاء وتوسعة مدرسة النجوم قبلى الإعدادية، وبدء العمل بتبطين ترعة الرزيقات.

أما محافظة سوهاج فقد تم البدء فى أعمال الحفر والتنفيذ لمشروعات الصرف الصحى بقرى الإصلاح وقرية الحرجة، وجارى استكمال تنفيذ أعمال البنية التحتية بقرية البواريك، كما تم بدء العمل بمحطة المعالجة الصرف الصحي، والبدء فى تنفيذ البينية التحتية للصرف الصحى يقربنى العوامر قبلی والعوامر بحري.

وفى محافظة المنوفية تشهد استمرار أعمال توصيل الصرف الصحى بقرية شمياطس، وبدء أعمال الانشاءات بالمدرسة الابتدائية بقرية ابو كلس، وبدء انشاء مدرسة بقرية زاوية البقلي، كما تم إنهاء جميع التجمعات الخاصة بخطوط المياه للمناطق المحرومة والشوارع الفرعية لربطها بالخطوط الرئيسية، والبدء فى تعطين الترعة قرية شعشاع بطول 3 كيلو ويتصل اتساعها 10 متر، كما تم بدء العمل بمدرسة الشهداء بقرية شما ومدرسة عبد السلام وهبه (تعليم أساسى )



جدير بالذكر أن "المبادرة الرئاسية حياة كريمة" انطلقت بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى بداية عام 2019 لتنمية قرى الريف المصرى، وذلك بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا على مدى زمنى محدد للانتهاء منه خلال ثلاث سنوات من العام الحالي.

وجاء هذه المبادرة لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وذلك سعياً لتحسين الأحوال المعيشية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصرى، فى 175 مركز على 4658 قرية، بإجمالى توابع 29400، حيث يشكلون 57.8% ؜من إجمالى سكان الجمهورية، وتم تخصيص ميزانية إجمالية بلغت 515 مليار جنية للمشروع.

وتستمر "المبادرة الرئاسية حياة كريمة" فى حصر المشروعات واحتياجات المواطنين فى كل القرى المستهدفة، وذلك بمشاركة العديد من جهات ومؤسسات الدولة والذى بلغ أكثر من 20 وزارة وهيئة، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدنى والذى بلغ ولأول مرة 23 جمعية تجتمع فى العمل العام، إضافة إلى دور الشباب المتطوع من مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسى والمتطوعين من كافة الجهات.