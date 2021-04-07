ترامب يتمنى التوفيق لـ بايدن إذا قرر استكمال "جدار المكسيك"

كتبت: نهال أبو السعود

أعرب الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، خلال حديثه مع شبكة نيوز ماكس، مساء الثلاثاء، عن شكوكه فى القرارات التى يتخذها الرئيس جو بايدن فى البيت الأبيض، مشيرا إلى أن منصبه الحالى كرئيس للولايات المتحدة يتطلب الكثير من العمل.

ووفقا للتقرير، كان للرئيس السابق رد فعل إيجابى على التقارير التى أفادت أن إدارة بايدن تفكر فى استئناف بناء الجدار الحدودى بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد أن توقف العمل فى البداية، وخلال المحادثة، أعرب ترامب عن بعض التمنيات الطيبة لبايدن.

قال ترامب: "آمل أن يكون بخير .. آمل أن يكون كل شيء على ما يرام من وجهة النظر هذه، جسديًا وذهنيًا".

وأضاف ترامب فى حديثه، أن المطالب اليومية للرئاسة يمكن أن تكون قاسية على أى شخص، وليس فقط بايدن البالغ من العمر 78 عامًا، قائلا: "عندما أقول دوام كامل - إنها 50 ساعة فى اليوم .. انها هناك الكثير من العمل".

لكن الرئيس السابق صرح إنه يبدو له أن بايدن ربما يفوض مهامه لكبار مستشاريه، قال ترامب: "أعتقد أن الآخرين يتخذون معظم القرارات" مشيرا الى ان العديد من سياسات بايدن تشبه الى حد كبير سياسات السيناتور بيرنى ساندرز.

وفيما يتعلق بالجدار الحدودى، قال ترامب، إن التقارير التى تفيد بأن فريق بايدن يفكر فى سد الفجوات على طول الجدار كانت علامة "إيجابية"، إذا كانت صحيحة.

أفادت صحيفة واشنطن تايمز فى وقت سابق أن وزير الأمن الداخلى أليخاندرو مايوركاس قال إنه يفكر فى تمديد الجدار الحالى.

وصرح ترامب إنه يتمنى التوفيق للإدارة الجديدة إذا اختاروا إكمال مهمة "الجدار"، قائلا: "إذا كانوا سيكملونها ، فهذا شيء رائع ، وهذه خطوة إيجابية للغاية".