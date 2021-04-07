اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أبريل 2021 09:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

برلين: لا خطط حاليا لمنح أوكرانيا عضوية الناتو

الأربعاء، 07 أبريل 2021 08:00 م
برلين: لا خطط حاليا لمنح أوكرانيا عضوية الناتو الناتو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، أن حلف شمال الأطلسى لا يخطط في الوقت الراهن لاتخاذ خطوات تمنح أوكرانيا العضوية في التكتل.

وخلال موجز صحفي قالت أولريكه ديمر، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، بحسب "روسيا اليوم" إن حلف الناتو يمارس سياسة الانفتاح في مسألة قبول دول جديدة في صفوفه، وإن أوكرانيا "شريك طويل الأمد للناتو والحلف يثمنه كثيرا". مع ذلك فقد أشارت المسؤولة إلى أن "الخطوات الجديدة فيما يخص العضوية غير مخطط لها".

وأمس الثلاثاء رفض ممثل الناتو التعليق على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي قال إن "الطريق نحو عضوية الناتو هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في منطقة دونباس الشرقية"، مضيفا أن منح أوكرانيا خطة عمل لعضويتها في الحلف سيكون بمثابة "رسالة لروسيا".


الناتو

أوكرانيا

ألمانيا

برلين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة