انخفاض حرارة الجو وأتربة واضطراب الملاحة.. خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021 إلى الإثنين 12 أبريل 2021، كما يلى:

- يوم الأربعاء 7 أبريل :

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية

- يوم الخميس 8 أبريل :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد .

- يوم الجمعة 9 أبريل :

اعتبارا من الجمعة 9 أبريل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4 : 6 ) درجة ليسود طقس لطيف شمالا حتى القاهرة معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا .

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية و الوجه البحري و القاهرة و جنوب البلاد .

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 60 لـ 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج 3 لـ 4 أمتار

- يوم السبت 10 أبريل :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد .

يوم الأحد 11 أبريل :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية جنوب سيناء وشمال الصعيد .

يوم الإثنين 12 أبريل :

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة واضطراب الملاحة البحرية.