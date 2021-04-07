اليوم السابع
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انخفاض حرارة الجو وأتربة واضطراب الملاحة.. خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين

الأربعاء، 07 أبريل 2021 11:54 ص
انخفاض حرارة الجو وأتربة واضطراب الملاحة.. خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين كوبرى أكتوبر - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021 إلى الإثنين 12 أبريل 2021، كما يلى: 
 
- يوم الأربعاء 7 أبريل : 
 
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية
 
 - يوم الخميس 8 أبريل : 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد . 
 
- يوم الجمعة 9 أبريل :
 
اعتبارا من الجمعة 9 أبريل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4 : 6 ) درجة ليسود طقس لطيف شمالا حتى القاهرة معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا .
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية و الوجه البحري و القاهرة و جنوب البلاد .
 
اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 60 لـ 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج 3 لـ 4 أمتار
 
- يوم السبت 10 أبريل : 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد .
 
يوم الأحد 11 أبريل : 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية جنوب سيناء وشمال الصعيد .
 
يوم الإثنين 12 أبريل :
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
 
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة واضطراب الملاحة البحرية.
 

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