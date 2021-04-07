اليوم السابع
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النقض تقضى بأحكام ما بين البراءة والمؤبد لمتهمى "أحداث عنف مغارة سوهاج"

الأربعاء، 07 أبريل 2021 05:16 م
النقض تقضى بأحكام ما بين البراءة والمؤبد لمتهمى "أحداث عنف مغارة سوهاج" محكمة النقض
كتب علاء رضوان

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قضت محكمة النقض، ببراءة 41 متهما، وبمعاقبة 9 متهمين بالسجن المؤبد، وآخر بالسجن المشدد 15 عاما، و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبمعاقبة 4 بالسجن المشدد 5 سنوات، وأمرت المحكمة بوضعهم تحت المراقبة لمدة عامين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المغارة" في مركز جهينة بسوهاج.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار ابوبكر البسيوني وعضوية المستشارين مجدى محمود ومنتصر الصيرفي وطارق بهنساوى وعادل غازى وحسام الدين مطر وإبراهيم عوض ومحمود عمر ولقمان مبروك ومحمد أبا زيد وبسكرتارية يسرى ربيع وأحمد محمد.

 

وكانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد و61 بالمشدد لمدة 15 سنة و62 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات و26 بالمشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات كما امرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين، ثم طعن المتهمون علي الحكم امام محكمة النقض  فقضت بإلغاء الحكم وتحددت جلسة لنظر موضوع الدعوى. 

 

كانت النيابة قد أحالت المتهمين الـ190 منهم 66 محبوسا للمحاكمة الجنائية، لأنهم  في عام 2015 وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم ووجهت إليهم النيابة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.


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