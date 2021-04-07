المحكمة الاقتصادية تقضى بعدم اختصاصها فى وقف بيع كافيه "ديبو زيرو"

كتب محمد أبو عوض

قضت دائرة الأمور المستعجلة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بعدم اختصاصها نوعياً بنظر دعوى وقف أى أعمال تمس أصول شركة بروجراندز، والفروع الخاصة بها، والتصرف في أصولها سواء بالإيجار أو البيع بحق الانتفاع، لفرع "ديبو زيرو" بفندق جالدن بلازا، لمخالفة عملية البيع للقانون، وعدم علم الشركاء بالبيع.

يذكر أن دائرة الأمور المستعجلة بمحكمة القاهرة الاقتصادية تلقت دعوى قضائية أقامها أيمن عبد المعطى سليمان إبراهيم، مدير شركة برايم براندز ومدير شركة بروجراندز، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، ضد كل من، عمرو عبد المطلب عبد الهادى بصفته المدير التنفيذي بشركة برانذرجراندز"سابقاً"، ومحمد فتحى عبد التواب، مدير شركة بروجراندز، ومحمد إبراهيم المعداوى، وشركة أس جي أس للدعاية والإعلان، ويمثلها باهى محمود منير سليمان، طلب في ختامها القضاء له بصفة مستعجلة بوقف أى أعمال جديدة من شأنها المساس بأصول شركة بروجراندز المؤسسة طبقا للقانون 159 لسنة 1981 و كذلك الفرع الخاص بها و الموضحين بصدر الصحيفة ومنعه من التصرف فى أصولها أو وبالإيجار أو البيع لحق الانتفاع للفرع المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقة من قيد الكفالة.

وأضافت الدعوى، أنه بموجب عقد إدارة مطعم سياحي مؤرخ 18/2/2017 تعاقد عمرو عبد المطلب عبد الهادى بصفته المدير التنفيذي الشركة بروجراندز لاستئجار المطعم السياحي رقم 16 في ممارسة نشاط مطعم وكافيه "دوبيو زیرو" و هذا المطعم ضمن المنشأة السياحية التي يديرها باهى محمود منير سليمان بصفته بملحقاتها "جولدن بلازا"، وحيث إن شركة "برايم براندز" صاحبة العلامة التجارية "دوبيو زیرو" والتى يمتلكها أيمن عبد المعطى سليمان، قامت بمنح حق امتياز العلامة التجارية دوبيو زیرو لشركة بروجراندز، وهو بحسب الدعوى أمراً مخالفاً للقانون كونه من شأنه إنهاء عقد الإدارة للمطعم المذكور دون علم الشركاء ودون اتخاذ الإجراءات القانونية.