خطوة بخطوة.. إزاى تسجل بياناتك بمبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بالخارج

تواصل وزارة القوى العاملة حملة"سجل نفسك" لتسجيل العمالة المصرية بالخارج من خلال الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة، وينشر "اليوم السابع" لقرائه من العمالة المصرية فى الخارج تفاصيل الحملة، وكيفية التسجيل خطوة بخطوة، كما يلى :

وزارة القوى العاملة أطلقت مبادرة بعنوان "سجل نفسك". المبادرة تستهدف العمالة المصرية فى الخارج فى مختلف دول العالم. يأتى ذلك من منطلق اهتمام الدولة المصرية بتحقيق التواصل الكامل فيما بين أبناء الوطن بالخارج وجميع الأجهزة التنفيذية والوزارات بمصر. الحملة يتم التسجيل فيها على الموقع الإلكترونى لوزارة القوى العاملة. الوزارة دعت جميع العاملين المصريين بالخارج تسجيل بياناتهم بالاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج. التسجيل يتيح لكل جهات الدولة المصرية الاطلاع على احتياجاتهم وإزالة أى عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم. السفارات والقنصليات المصرية والمكاتب العمالية ستكون على اتصال بهم من خلال البيانات المسجلة لتحقيق التواصل الكامل بهم. إذا كنت ترغب فى تسجيل بياناتك فى الحملة الدخول أولا على موقع وزارة القوى العاملة. بعد الدخول للموقع عليك اختيار أيقونة "تسجيل العمالة المصرية بالخارج". سجل بياناتك فى استمارة التسجيل اسمك ومهنتك ومكان عملك فى الخارج. لا بد من تسجيل بياناتك صحيحة ولا تنسى كتابة وسيلة اتصال وعنوانك بالخارج.