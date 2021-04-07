اليوم السابع
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القوات العراقية تتسلم معدات من التحالف الدولى بـ 18 مليون دولار.. صور

الأربعاء، 07 أبريل 2021 07:00 م
القوات العراقية تتسلم معدات من التحالف الدولى بـ 18 مليون دولار.. صور عربات دفع رباعى
وكالات

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أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسلم بغداد معدات من التحالف الدولى بقيمة 18 مليون دولار، وقال المسؤول العسكرى، في بيان صحفي، بحسب "روسيا اليوم" إن "وزارة الداخلية تسلمت معدات عسكرية من التحالف الدولي تقدر قيمتها بأكثر من 18 مليون دولار أمريكى".

عربات دفع رباعى

وأضاف أن "عملية التسليم كانت في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار، وشملت أكثر من 1250 قطعة سلاح، و81 مركبة ذات دفع رباعي متعددة الأغراض".

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أسلحة

العراق

التحالف الدولى

الأنبار

قاعدة عين الأسد

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