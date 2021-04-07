الرباط (أ ش أ)

قررت الحكومة المغربية حظر التنقل الليلى على صعيد البلاد خلال شهر رمضان المبارك، وأوضحت الحكومة، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تقرر حظر التنقل يوميًا من الساعة الثامنة ليلًا وحتى الساعة السادسة صباحًا، باستثناء الحالات الخاصة.

وأشارت إلى أنه تقرر الإبقاء على مختلف الإجراءات الاحترازية المعلن عنها سابقًا والجارى بها العمل حاليًا. وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت عن انتشار الطفرة البريطانية من فيروس كورونا فى 7 ولايات، وفق ما نشر "هيسبريس".

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن "جهاز المراقبة الجينومية لفيروس كورونا أتاح تأكيد وجود طفرات بصمات للمتغير البريطاني، وحتى الآن، تم تحديد 89 سلالة (B1.1.7 للمتغير البريطاني)، فيما لم يتم تأكيد أى متغير آخر ذى أهمية بالمغرب".

وأضافت أنه "إلى جانب الطفرات المحددة للمتغيرات المكتشفة، يتم بانتظام کشف طفرات جديدة، إلا أنها دون تأثير سريرى أو وبائى. وقد لوحظت هذه الديناميكية الفيروسية فى جميع أنحاء العالم".

وأكدت أن "الائتلاف الوطنى للمراقبة الجينومية لفيروس كورونا سيواصل إبلاغ السلطات الصحية بالتطور الجينى لسلالات هذا الفيروس المنتشرة بالمغرب واحتمال وجود متغير محلي له تأثير على الصحة العامة".

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى احترام الإجراءات الصحية في مواجهة حركية المتغير البريطاني بالمغرب، وذلك من أجل الحد من انتشار الفيروس فى البلاد.