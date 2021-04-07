وأشارت إلى أنه تقرر الإبقاء على مختلف الإجراءات الاحترازية المعلن عنها سابقًا والجارى بها العمل حاليًا.

وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت  عن انتشار الطفرة البريطانية من فيروس كورونا فى 7 ولايات، وفق ما نشر "هيسبريس".