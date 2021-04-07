اليوم السابع
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التأمينات تعلن انتظام صرف معاشات أبريل للشريحة الثالثة

الأربعاء، 07 أبريل 2021 01:00 م
التأمينات تعلن انتظام صرف معاشات أبريل للشريحة الثالثة صرف معاشات - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تواصل غرفة عمليات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى صرف معاشات أبريل، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الأربعاء، وذلك  للشريحة الثالثة، وذلك لمن يتقاضى أكثر من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو الماضى، وحتى 3000 جنيه وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد 
 
‎وشكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة  صرف المعاشات بمنافذ الصرف، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين، بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون.‎
 
‎وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة"، مهماً  كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.
 
‎على جانب اخر تواصل  الهيئة صرف  الدفعة الرابعة  والأخيرة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وعددهم  2.4 مليون مستفيد بدءاً  من أول الشهر  الجارىً بالتوازى مع معاشات ابريل.

التأمينات

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