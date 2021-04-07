البيت الأبيض فى يوم الصحة العالمى: ملتزمون بإنهاء كورونا

كتب محمد شعلان

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الامريكية ملتزمة بالعمل مع منظمة الصحة العالمية وشركاءها الدوليين لإنهاء أزمة كورونا خلال احياء يوم الصحة العالمية، وأشار البيت الأبيض إلى أنه على مدار العام الماضي عرفوا جيدا أهمية الصحية العالمية بشكل مباشر.

وقال الحساب الرسمي للبيت الأبيض على "تويتر"، بمناسبة يوم الصحة العالمي: "على مدار العام الماضي، شهدنا جميعًا أهمية الصحة العالمية بشكل مباشر، وفي يوم الصحة العالمي هذا وكل يوم ، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع منظمة الصحة العالمية وشركائنا لإنهاء COVID-19 وتعزيز الرعاية الصحية العادلة والجودة للجميع".



البيت الابيض على تويتر

وعن ملابسات تدشين يوم الصحة العالمي، دعت جمعية الصحة العالمية الأولى في عام 1948 إلى تكريس "يوم عالمي للصحة" لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، ومنذ عام 1950، جرى الاحتفال سنوياً بيوم الصحة العالمي في السابع من أبريل، ويتم كل عام، اختيار موضوع ليوم الصحة العالمي لتركيز على مجال من المجالات التي تثير القلق وتحظى بالأولية في سلّم منظمة الصحة العالمية.

وذلك اليوم هو أيضاً مناسبة لاستهلال برنامج دعوي طويل الأجل يتم في إطاره الاضطلاع بشتى الأنشطة وتخصيص موارد لفترة لا تقتصر على يوم 7 أبريل بل تتجاوزه، أما دستور المنظمة فقد جاء في مايو عام 1984 عندما صادقت 26 دولة من الدول الأعضاء الإحدى والستين بالموافقة عليه فيما بعد عقدت الجمعية العمومية الأولى للصحة العالمية في جينيف بحضور مندوبين من 53 دولة أصبحوا أعضاء في المنظمة.