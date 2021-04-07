الاتحاد الأوروبى يخصص 123 مليون يورو من برنامج "هورايزون" لمواجهة كورونا

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خصصت المفوضية الأوروبية مبلغ قيمته 123 مليون يورو، من برنامج "هورايزون أوروبا" Horizon Europe وهو برنامج الاتحاد الأوروبي الجديد للبحث والابتكار، لإجراء أبحاث عاجلة خاصة بمتغيرات فيروس كورونا.

ويأتي هذا التمويل الطارئ الأول في إطار برنامج Horizon Europe ليكون ضمن مجموعة من إجراءات البحث والابتكار التي يمولها الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفيروس، ويساهم بدوره في الاستراتيجية الشاملة للمفوضية لمنع وتخفيف والاستجابة لتأثير متغيرات الفيروس، بما يتماشى مع خطة التأهب الدفاعية الأوروبية الجديدة الممثلة في حاضنة "هيرا".

في هذا السياق قالت ماريا جابرييل، المفوضة الأوروبية للابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب؛ في بيان للمفوضية اليوم الأربعاء "نواصل حشد جميع الوسائل المتاحة لنا لمكافحة هذا الوباء والتحديات التي تطرحها متغيرات فيروس كورونا. يجب أن نستخدم قوتنا المشتركة للاستعداد للمستقبل، بدءًا من الاكتشاف المبكر للمتغيرات إلى تنظيم وتنسيق التجارب السريرية للقاحات والعلاجات الجديدة، مع ضمان جمع البيانات الصحيحة ومشاركتها في جميع المراحل. "

وكانت المفوضية قد أطلقت دعوات جديدة تكمل الإجراءات السابقة لتطوير العلاجات واللقاحات من خلال تنظيم وإجراء التجارب السريرية لتعزيز تطوير العلاجات واللقاحات الواعدة ضد فيروس كورونا وسارس كوفيد تو SARS-CoV-2.

وستدعم هذه الدعوات تطوير مجموعات وشبكات كورونا على نطاق واسع خارج حدود أوروبا، وإقامة روابط مع المبادرات الأوروبية، فضلاً عن تعزيز البنى التحتية اللازمة لمشاركة البيانات والخبرات وموارد البحث وخدمات الخبراء بين الباحثين ومؤسسات البحث.

ومن المتوقع أن تشمل المشروعات الممولة إنشاء مجموعات جديدة بناء على مجموعات واسعة النطاق ومتعددة المراكز وإقليمية أو متعددة الجنسيات، بما في ذلك خارج حدود أوروبا، والتي ينبغي أن تعزز سريعا المعلومات حول سارس كوفي تو ومتغيراته الناشئة.

كما تشمل زيادة تطوير المرشحين للعلاج أو اللقاح الواعد ضد SARS-CoV-2 / COVID-19 ، ودعم البنى التحتية البحثية لتسريع مشاركة البيانات وتقديم دعم سريع للبحوث والخبرة ، لمواجهة متغيرات فيروس كورونا والاستعداد للأوبئة المستقبلية.

ومن المتوقع أن تتعاون الاتحادات الناجحة مع المبادرات والمشروعات الأخرى ذات الصلة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لتحقيق أقصى قدر من التآزر والتكامل وتجنب الازدواجية في جهود البحث.

وستتعامل دعوات الطوارئ هذه مع التهديدات قصيرة ومتوسطة المدى والاستعداد للمستقبل في نفس الوقت. وتساهم أيضا في بناء حاضنة الهيئة الأوروبية للتعافي والاستجابة للطوارئ الصحية "هيرا" (HERA) ، والتي ستمكن الاتحاد الأوروبي من توقع الأوبئة المستقبلية ومعالجتها بشكل أفضل.

ومن المقرر أن يتم فتح الدعوات لتقديم الطلبات في 13 أبريل الجاري والموعد النهائي للتقديم هو 6 مايو 2021. على أن تكون الحلول الجديدة متاحة وبأسعار معقولة للجميع، بما يتماشى مع المبادئ العالمية للاستجابة لفيروس كورونا.

يشار إلى أن رئيس المفوضية الأوروبية اورسولا فون دي لاين قد أعلنت في فبراير الماضي بدء خطة التأهب الدفاعي الأوروبية لمواجهة الخطر المتزايد من متغيرات فيروس كورونا من خلال حاضنة "هيرا" التي ستجمع بين العلم والصناعة والسلطات العامة وتستفيد من جميع الموارد المتاحة لتمكين أوروبا من الاستجابة لهذا التحدي.