"إندبندنت": حزب العمال البريطانى يخطط للتصويت ضد "جوزات سفر كورونا" المحلية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن حزب العمال البريطاني يخطط للتصويت ضد إصدار جوازات سفر كورونا المحلية، في مؤشر على زيادة المعارضة للخطة، التى تسمح للأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا فقط بالذهاب لشراء الملابس أو زيارة أماكن الضيافة.

وانضم كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطانى إلى قادة الديمقراطيين الليبراليين وبعض نواب حزب المحافظين في معارضة الخطة، وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن داونينج ستريت – رئاسة الوزراء البريطانية- تركت الباب مفتوحًا أمام احتمال أن تكون هناك حاجة إلى شهادات لقاح كورونا للمتسوقين لدخول متاجر الملابس.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الوزراء، إن الناس لن يضطروا لإظهار الوثائق عند الوصول إلى متاجر التجزئة "الأساسية" ، لكنه لم يعطى تعريف لهذه المتاجر.

وكان وزير الصحة في الظل ، جون أشوورث ، قد اتهم الحكومة في وقت سابق بـ "إحداث ارتباك" من خلال عدم توضيح ما إذا كانت متاجر الملابس في دائرته الانتخابية في ليستر ساوث ستغطيها خطة الشهادات.

وأضاف أن مثل هذه الخطة ستكون "تمييزية" ، حيث شدد حزب العمال موقفه ضد الفكرة وتزايد احتمال تعرض الحكومة لهزيمة في مجلس العموم ، بالنظر إلى أن 41 نائباً من حزب المحافظين تعهدوا بمعارضتها.

وقال المتحدث باسم بوريس جونسون يوم الثلاثاء إن الشهادات "يمكن أن يكون لها دور مهم تلعبه على الصعيدين المحلي والدولي ، من حيث السماح للناس بالعودة إلى شيء أقرب إلى الطبيعي".