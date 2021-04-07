إسبانيا تقر قانونا يلزم المواطنين بارتداء الكمامات على الشواطئ

فاطمة شوقى

أقرت إسبانيا قانونا جديدا يلزم المواطنين بارتداء الكمامات بشكل إلزامى على الشواطئ والمساحات المائية الآخرى فقط للمشى أو عندما يتعذر الحفاظ على مسافات الأمان ،لذلك لن يتعين استخدامه أثناء الاستحمام أو ممارسة الرياضة أو فى لحظات الراحة فى مكان ثابت، حسبما قالت قناة "ار تى فى" الإسبانية.

وأشارت القناة إلى أنه يتم اجراء تعديل على إلزامية ارتداء الكمامات التى كانت فرضتها إسبانيا الأسبوع الماضى، حيث كانت تلزم الجهات الإسبانية المواطنين ارتداء الكمامة اثناء السباحة ايضا وهو ما سيتم تعديله، حتى عندما يمكن الحفاظ على مسافة الأمان البالغة 1.5 متر.

على وجه التحديد ، يُقصد بالموافقة على لائحة المادة 6.2 ، التي تنص على أن استخدام الكمامة لن يكون مطلوبًا في حالة ممارسة الرياضة الفردية ويسمح باستخدام الكمامة بالإعفاء عندما ، بسبب الطبيعة ذاتها من الأنشطة ، هذا الاستخدام غير متوافق ، وفقًا لتوجيهات السلطات الصحية.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ 256 ألفا و905 جرعات في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، 8 أشهر.

أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز أمس الثلاثاء أن "وتيرة التلقيح ستتسارع" في الأسابيع القادمة لتحقيق هدف تطعيم 70 % من السكان ضد كوفيد بحلول نهاية أغسطس.

وقال المسؤول الاشتراكي "نحن في بداية نهاية الجائحة"، وأكد أن حكومته لا تعتزم تمديد حال الطوارئ الصحيّة التي تقيد التنقلات وتنتهي في التاسع من مايو.