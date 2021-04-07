أمن القاهرة يضبط عاطلا وراء تزوير الشهادات الصحية بمنطقة الساحل

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى القبض على عاطل يزور الشهادات الصحية فى الساحل، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التزوير وملاحقة وضبط مرتكبيها، فقد تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبحوزته 23 شهادة صحية منسوب صدورها لعدد من مكاتب الصحة المختلفة "مزورة".

وبمواجهته اعترف بتزوير المضبوطات بالاشتراك مع أحد الأشخاص "يعمل بأحد مكاتب الصحة بالقليوبية"- جارى تقنين الإجراءات لضبطه، لترويجها على عملائهما الراغبين فى الحصول على شهادات صحية تفيد بخلوهم من الأمراض "خلافاً للحقيقة"، نظير تحصلهما على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.