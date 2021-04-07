أسماء المصابين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو سمبل ومصرع شخصين

أسوان - عبد الله صلاح

ارتفعت حصيلة حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق أبوسمبل الدولى جنوب أسوان، اليوم، الأربعاء، إلى مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.

تلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطارا من غرفة عمليات الإسعاف، تفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بطريق أبوسمبل الدولى جنوب أسوان، بالقرب من مصنع الأسمنت بالكيلو 110، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الحالات.

وأسفر الحادث، عن مصرع شخصين هما: "فتح الله محمد على، 60 سنة، وصلاح محمد على، 55 سنة"، وتم نقلهما إلى مشرحة أسوان العمومية، وأصيب فى الحادث: "حسين عبد الدايم إبراهيم 35 سنة، وحسين حسن اسماعيل 50 سنة، وعلي سالم حسن 42 سنة، وأحمد سالم حسن 31 سنة، وسعيد محمد عبدالكريم 30 سنة، وعمر عادل توفيق 30 سنة، وجمعة أبوالحسن محمد 30 سنة، وخالد جاد أحمد 22 سنة، وناصر سليمان حامد 55 سنة، ومصطفي سليمان حامد 50 سنة، وحسين عادل توفيق 36 سنة، وكرم عادل توفيق 30 سنة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.