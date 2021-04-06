8 توصيات من الكنيسة الكاثوليكية للحفاظ على الصلوات وتطبيق الإجراءات الاحترازية

كتب ـ محمد صبحى

فى ظل انتشار فيروس كورونا وفى سبيل الحفاظ على الصحة العامة، أصدرت الكنيسة القبطية الكاثوليكية ، عددا من التوصيات للكهنة والرهبان والراهبات وذلك للحفاظ على أراوح شعب مصر، وفيما يلى نستعرض أبرز تلك التوصيات:-

1. استمرار صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس.

2. الحضور وقت القداس لا يتجاوز 25 % من سعة الكنيسة.

3. أن يكون هناك فاصلا بين كل شخص وآخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.

4. إيقاف كل الاجتماعات الأسبوعية، ومدارس الأحد، والنهضات الروحية للصوم الأربعيني المقدس.

5. ويحق لمطران كل إيبارشية إقرار الاستثناءات من هذا البند، كلٌّ حسب ظروف إيبارشيته.

6. يحتفل الآباء الكهنة بطقوس أسبوع الآلام وأعياد القيامة، كلٌّ في كنيسته، ما لم تستجد أمور أخرى طارئة.

7. يتم الاحتفال بتكريس زيت الميرون المقدس يومي الأربعاء والخميس الحادي والعشرين، والثاني والعشرين من أبريل 2021، وذلك بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي.

8. الصلوات بالاحتفال بتكريس زيت الميرون قاصرة على الآباء المطارنة والكهنة والإكليريكيين فقط.