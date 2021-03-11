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إقامة صلوات تقديس زيت الميرون لليوم الثانى بدير الأنبا بيشوي

الخميس، 11 مارس 2021 11:40 ص
إقامة صلوات تقديس زيت الميرون لليوم الثانى بدير الأنبا بيشوي صلوات تقديس زيت الميرون لليوم الثانى بدير الأنبا بيشوي
كتب أسامة عبد الحميد

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بدأت صباح اليوم الخميس صلوات تقديس زيتى الميرون والغاليلاون فى دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والذى تم إعدادهما أمس بيد قداسة البابا تواضروس الثانى وأعضاء المجمع المقدس بالدير ذاته.
 
وقدم قداسة البابا شرحًا توضيحيًّا لترتيبات صلوات التقديس والقصد الروحي من ورائها، وذلك قبل بدء الصلوات التي بدأها قداسته بقراءة أولى فصول النبوات، من الأصحاح الواحد والستين من سفر إشعياء "رُوحُ السَّيِّدِ الرَّبِّ عَلَيَّ، لأَنَّ الرَّبَّ مَسَحَنِي لأُبَشِّرَ الْمَسَاكِينَ".
 
وهذه هي المرة الأربعون في تاريخ الكنيسة القبطية التي يتم فيها إعداد وتقديس زيت الميرون والثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الذي قام قبلًا بعمله بمشاركة أعضاء المجمع المقدس عامي 2014 و2017.
 
 

البابا تواضروس

زيت الميرون

أعضاء المجمع المقدس

الكنيسة القبطية

دير الانبا بيشوى

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