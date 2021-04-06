10 خطوات للتسجيل فى موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا

كتب وليد عبد السلام

يكشف "اليوم السابع" خطوات التسجيل فى الموقع الجديد التابع لوزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" فى التقرير التالى:

1- يمكّن الموقع الراغب من التسجيل اختيار إذا كان من أعضاء الفريق الطبى أو من أصحاب الأمراض المزمنة أو الفئات الأخرى.

2- يطلب الموقع الاسم رباعى ثم الجنسية ثم الرقم القومى وتاريخ الميلاد.

3- يحدد الراغب فى التسجيل جنسه سواء كان ذكرا أم أنثى ويقوم بتسجيل الرقم القومى والبريد الإلكترونى.

4- يطلب الموقع رقم الهاتف ورقم المحمول والرقم الخاص بالواتساب ورقم هاتف لشخص آخر.

5- يحدد الراغب فى التسجيل المحافظة التى يرغب فيها الحصول على اللقاح وكذلك المركز الصحى.

6- يسأل الموقع الراغب في التسجيل عن كونه يعانى من أمراض مزمنة والوظيفة التى يعمل بها.

7- يطلب الموقع رمز تحقيق ويرسل بـsms لاستكمال الخطوات.

8- يرفق الراغب فى اللقاح صورة البطاقة الرقم القومى وصورة من التقرير الطبى الأول والثانى اختياريا.

9- يوقع الشخص على إقرار إلكترونى بصحة البيانات والحصول على جرعتين من اللقاح، والاطلاع على كافة بيانات اللقاح.

10- يحدد الموقع رقم 15335 للاستفسار عن أى معلومات.