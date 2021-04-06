اليوم السابع
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10 خطوات للتسجيل فى موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 09:29 م
10 خطوات للتسجيل فى موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا موقع تسجيل لقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

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يكشف "اليوم السابع" خطوات التسجيل فى الموقع الجديد التابع لوزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" فى التقرير التالى:
 
1- يمكّن الموقع الراغب من التسجيل اختيار إذا كان من أعضاء الفريق الطبى أو من أصحاب الأمراض المزمنة أو الفئات الأخرى.
2- يطلب الموقع الاسم رباعى ثم الجنسية ثم الرقم القومى وتاريخ الميلاد. 
3- يحدد الراغب فى التسجيل جنسه سواء كان ذكرا أم أنثى ويقوم بتسجيل الرقم القومى والبريد الإلكترونى.
4- يطلب الموقع رقم الهاتف ورقم المحمول والرقم الخاص بالواتساب ورقم هاتف لشخص آخر. 
5- يحدد الراغب فى التسجيل المحافظة التى يرغب فيها الحصول على اللقاح وكذلك المركز الصحى. 
6- يسأل الموقع الراغب في التسجيل عن كونه يعانى من أمراض مزمنة والوظيفة التى يعمل بها. 
7- يطلب الموقع رمز تحقيق ويرسل بـsms لاستكمال الخطوات. 
8- يرفق الراغب فى اللقاح صورة البطاقة الرقم القومى وصورة من التقرير الطبى الأول والثانى اختياريا.
9- يوقع الشخص على إقرار إلكترونى بصحة البيانات والحصول على جرعتين من اللقاح، والاطلاع على كافة بيانات اللقاح.
10- يحدد الموقع رقم 15335 للاستفسار عن أى معلومات.
 
 
 

الصحة

كورونا

لقاح كورونا

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