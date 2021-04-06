وزيرة الصحة: 928 ألفا إجمالى المسجلين لتلقى لقاح كورونا

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، خلال الفترة الماضية، وكذا موقف توفير اللقاحات، وتطعيم المواطنين.

ونوّهت الوزيرة إلى أن إجمالى المُسجلين لتلقى لقاح فيروس "كورونا" بلغ 928 ألفا، وفى هذا الصدد، أشارت إلى أنه تم افتتاح 40 مركزاً لتلقى اللقاح، وأنه بدأ التوسع تدريجياً فى إضافة مراكز جديدة للتطعيم نتيجة زيادة الإقبال، حيث زاد عدد هذه المراكز إلى 139مركزاً ثم إلى 169 مركزاً، ومن المستهدف الوصول إلى 350 مركزاً خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل، تطرقت وزيرة الصحة إلى موقف توفير وتصنيع لقاحات فيروس "كورونا" خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى 31 مارس الماضي، موضحة أنه خلال هذه الفترة تم تدبير 1.586.800 جرعة عبر شركات :"سينوفارم"، و"استرازينيكا".

وكشفت الدكتورة هالة زايد، عن أنه تم الاتفاق مع شركة "سينو فاك" الصينية لتصنيع اللقاح الخاص بها فى مصر بالتعاون مع شركة "فاكسيرا" المصرية، وحتى الآن تم الاستقرار على مصنعين لإنتاج اللقاح، بقدرة إنتاجية تتراوح بين 20 – 60 مليون جرعة سنويا.

وأشارت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى أنه تم فتح مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية يومى الخميس والجمعة الموافقين 1 و 2 أبريل ،2021 لتطعيم من لم يتم تطعيمه ضد مرض شلل الأطفال بالطعم الفموى سابين أحادى التكافؤ نمط 2 خلال أيام الحملة لظروف السفر أو المرض الحاد أو أية ظروف أخرى، وهى الحملة التى استهدفت تطعيم أكثر من 16 مليون طفل، تم تغطيتها بالكامل، ونفذها حوالى 90 ألف فرد على مستوى الجمهورية.