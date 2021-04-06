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نتنياهو عن استئناف محاكمته بالفساد: أشعر بالاضطهاد الشديد ضدى

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 01:12 م
نتنياهو عن استئناف محاكمته بالفساد: أشعر بالاضطهاد الشديد ضدى نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، ممثلى الادعاء العام بالقيام بـ"محاولة انقلاب" ضده، وذلك فى كلمة ألقاها بعد استئناف محاكمة بتهم الفساد.

وقال نتنياهو، إن ما يحدث هو اضطهاد شديد وممنهج ضده، مؤكداً براءته من التهم المنسوبة إليه المتعلقة بالاحتيال واستغلال نفوذ والحصول على رشاوى.

واستؤنفت محاكمة نتنياهو فى القدس المحتلة أمس، بالمرافعات الافتتاحية وشهادة الشهود، ومن بينها الرئيس التنفيذى السابق لموقع "والا" الإخبارى الإسرائيلى ايلان يشوا.

وأبلغ يشوا المحكمة بحدوث تدخل منهجى فى التغطية الصحفية خلال انتخابات الكنيست في عام 2015، مشيراً إلى أن هناك ضغطاً قوياً لتقديم تغطية إيجابية لنتانياهو وعائلته وتغطية سلبية لمنافسيه السياسيين.

 


بنيامين نتنياهو

إسرائيل

القدس المحتلة

تل أبيب

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