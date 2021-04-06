كشف النقاب عن الفريق الحكومى الجديد فى كوت ديفوار

أبيدجان /أ ش أ/

كشف الأمين العام لرئاسة الجمهورية الإيفوارية عبد الرحمن سيسى، اليوم الثلاثاء، النقاب عن الفريق الحكومى الجديد برئاسة باتريك أتشى.

وبحسب بيان تلاه المسئول الإيفواري، وقع رئيس جمهورية كوت ديفوار (ساحل العاج) الحسن واتارا اليوم على مرسوم رئاسى بتعيين أعضاء الحكومة الجدد، وهم 41 شخصية بينهم 8 نساء ووزير منتدب وأربع وزراء دولة.

يذكر أن آخر حكومة تم تشكيلها فى يوليو 2020 برئاسة أمادو كوليباليو، وظلت دون أى تغيير فى عهد رئيس الوزراء الراحل حامد باكايوكو وتألفت من 41 وزيرا و7 وزراء دولة.

وتولى باتريك أتشى القيادة المؤقتة للحكومة فى 10 مارس الماضي، قبل تعيينه رسميا رئيسا للوزراء فى 26 مارس الماضى بعد وفاة حميد باكايوكو فى ألمانيا بعد صراع مع المرض.