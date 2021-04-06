قطار المحاكمات.. قضية خلية هشام عشماوى وجلسة أسامة حسن بتهمة سب شوبير

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم، بالقاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، نظر العديد من القضايا المهمة، أبرزها: محاكمة 12 متهما بـ"خلية هشام عشماوي"، ومحاكمة شقيق حسن مالك بتهمة تزوير أوراق سفر للخارج، وطعن المتهمين في أحداث السفارة الأمريكية، ومحاكمة أسامة حسن لاعب الزمالك السابق بتهمة سب أحمد شوبير.

محاكمة 12 متهما بـ"خلية هشام عشماوي"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 12 متهما في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية هشام عشماوي".

محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة تزوير أوراق سفر للخارج

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة الإرهابى يحيى موسى وشقيق حسن مالك وآخرين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.

محاكمة أسامة حسن لاعب الزمالك السابق بتهمة سب شوبير

تنظر المحكمة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة أسامة حسن لاعب نادي الزمالك السابق، في البلاغات المقدمة ضده من الإعلامي أحمد شوبير يتهمه فيها بالسب والقذف.

كانت نيابة الساحل الجزئية، تحت إشراف المستشار بكر عبد العزيز المحامي العام الأول، قررت في وقت سابق إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك السابق بكفالة مالية 10 آلاف جنيه في البلاغ المقدم ضده من الإعلامي أحمد شوبير يتهمه فيه بالسب والقذف.

طعن المتهمين في أحداث السفارة الأمريكية

تنظر محكمة النقض، طعن المتهمين في أحداث السفارة الأمريكية الثانية، على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.