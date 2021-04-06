دراسة تكشف فقدان 40 ألف طفل أمريكى أحد الأبوين بسبب كورونا

أظهرت دراسة حديثة أن ما نحو 40 ألفا من الأطفال الأمريكيين مروا بوفاة أحد الوالدين بسبب جائحة كورونا " كوفيد ـ 19" خلال العام الماضي.
وأوضحت الدراسة التي نشرت الإثنين بدورية " جاما " التي تصدرها الجمعية الطبية الأمريكية والمعنية بطب الأطفال أن هذه المشكلة قد تزداد سوءا وسط استمرار الجائحة.
ونوهت إلى أن تفاقم هذه المشكلة ربما سيكون أكثر بين الأطفال السود، ورغم أنهم يشكلون 14% فقط من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في الولايات المتحدة، غير أن الدراسة قدرت أنهم يمثلون 20% من الأطفال الذين فقدوا أحد الأبوين بسبب أزمة كورونا.
دراسة تكشف فقدان 40 ألف طفل أمريكى أحد الأبوين بسبب كوروناالثلاثاء، 06 أبريل 2021 06:52 ص
كورونا - صورة أرشيفية
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أظهرت دراسة حديثة أن ما نحو 40 ألفا من الأطفال الأمريكيين مروا بوفاة أحد الوالدين بسبب جائحة كورونا " كوفيد ـ 19" خلال العام الماضي.
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