خطيب المسجد الأقصى: لا انتخابات بدون القدس ترشحا وترشيحا وانتخابا

رام الله /أ ش أ/

قال المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، إنه: "لا انتخابات بدون مدينة القدس المحتلة ترشحا وترشيحا وانتخابا، وعدم إجرائها فى العاصمة يفقدها معناها ومغزاها".

وشدد خطيب المسجد الأقصى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، - على أن استثناء القدس من الانتخابات لأى سبب كان، مرفوض دينيا ووطنيا وفلسطينيا، لأن القدس جوهر فلسطين وقلبها ولا يمكن انتزاع القلب من هذا الجسد الفلسطيني.

ودعا أبناء الشعب الفلسطينى إلى الإصرار على إقامة الانتخابات وإنجاحها، لأن الوضع الفلسطينى يحتاج إلى جمع الكلمة ووحدة الصف وإلى إجراء هذه الانتخابات التى لم تجر منذ عام 2006.