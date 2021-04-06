جامعة عين شمس: 229 اتفاقية تبادل علمى ونستقبل طلاب وافدين من 114 دولة

كتب محمود راغب

قال الدكتور أيمن صالح ،نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا، إن الجامعة تعمل على إبرام العديد من الاتفاقيات، لافتا إلي أنها انهت ما يقرب من 229 اتفاقية تبادل تعليمي، واستقبال طلاب من 114 دولة بمختلف دول العالم.

وأشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر العلمى التاسع للجامعة، إلى أن الجامعة تسعي للشراكة محليا ودوليا بهدف التعليم والتعلم وإتاحة التعليم لمن يشاء.

وأوضح صالح، أن هناك تعاون مع عدد من الهيئات لتطوير المنظومة التعليمية و تطويع إمكانيات الجامعة في خدمة المجتمع، مشيرا إلى مساهمة الجامعة مع وكالة الفضاء المصرية بشأن تصنيع قمر تعليمي تدريبي لطلابها بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية.

يناقش عدة محاور أساسية منها قطاع الابتكارات: iHUB، و قطاع الطلاب، حيث يعقد جلستين للمحاكاة الأولي لطلاب القطاع الطبي وهي جلسة محاكاة لمنظمة الصحة العالمية، الثانية لطلاب كليات قطاع العلوم الإنسانية وتهدف لبيان الدور الذى يمكن أن تضطلع به كل كلية فى تحول الجامعة إلى جامعة من الجيل الرابع.

كما يناقش المؤتمر محاور الحوكمة الرقمية الطريق لتحقيق أفضل استفادة من النقل الرقمي، والبعد البيئي والتغيرات المناخية، ومستقبل الثروة المعدنية في مصر، والكشف السريع عن التلوث البيئي باستخدام اطياف الليزر، و هندسة الأسمنت من المختبر إلى الإنتاج التجاري، و التغيرات المناخية الدولية وآثارها على الزراعة المصرية، والجديد بشأن لقاحات كوفيد 19 والدروس المستفادة.

كما يناقش دور هيئة سلامة الأغذية، سواء على الصادرات أو الواردات من وإلي مصر والتطورات المهمة في التنوع البيولوجي العالمي، وتقنية النانو في طب القلب.

ويناقش المؤتمر أيضا محاور ، التطعيم والقيمة والتمويل والآثار بالنسبة لمصر الشراكات الدولية، ومستقبل نماذج الرعاية الصحية، والرعاية الصحية المجتمعية التوعية بجامعة عين شمس ، والتفكير القطبي في التعليم الطبى.