جامعة عين شمس تحتفى بموكب المومياوات الملكية بافتتاح مؤتمرها العلمى التاسع

كتب محمود راغب

أطلقت جامعة عين شمس، منذ قليل ، مؤتمرها العلمي التاسع، تحت عنوان "الجيل الرابع من الجامعات.. بين الواقع والمأمول" ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر.

ويأتي المؤتمر بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ ويستمر من السادس وحتي الثامن من أبريل الجاري.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية ندوة عن " المومياوات الملكية "، احتفاء بموكب المومياوات الملكية ، وذلك بحضور الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار الأسبق وعميد كلية الآثار بالجامعة.

ويشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، كلا من الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور على المصيلحى وزير التموين ، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق ، والمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين .

كما يشارك بالمؤتمر عدد من الجامعات المصرية والعالمية من الولايات المتحدة الأمريكية ، كندا ، بريطانيا، سنغافورة والمملكة العربية السعودية الي جانب شركاء جامعة عين شمس فى مختلف المجالات.

يبحث المؤتمر عدة محاور أساسية قطاع الابتكارات: iHUB، وقطاع الطلاب، حيث يعقد جلستين للمحاكاة الأولي لطلاب القطاع الطبي وهي جلسة محاكاة لمنظمة الصحة العالمية، الثانية لطلاب كليات قطاع العلوم الانسانية وتهدف لبيان الدور الذى يمكن أن تضطلع به كل كلية فى تحول الجامعة إلى جامعة من الجيل الرابع.

كما يناقش المؤتمر محاور الحوكمة الرقمية الطريق لتحقيق أفضل استفادة من النقل الرقمي، والبعد البيئي والتغيرات المناخية، ومستقبل الثروة المعدنية في مصر، والكشف السريع عن التلوث البيئي باستخدام اطياف الليزر، و هندسة الأسمنت من المختبر إلى الإنتاج التجاري، و التغيرات المناخية الدولية وآثارها على الزراعة المصرية، والجديد بشأن لقاحات كوفيد 19 والدروس المستفادة.

كما يناقش دور هيئة سلامة الأغذية، سواء على الصادرات أو الواردات من وإلي مصر والتطورات المهمة في التنوع البيولوجي العالمي، وتقنية النانو في طب القلب.

ويناقش المؤتمر أيضا محاور، التطعيم والقيمة والتمويل والآثار بالنسبة لمصر الشراكات الدولية ، ومستقبل نماذج الرعاية الصحية، والرعاية الصحية المجتمعية التوعية بجامعة عين شمس ، والتفكير القطبي في التعليم الطبى.