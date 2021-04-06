جامعة عين شمس: إنشاء جامعة أهلية بالتجمع وافتتاح مركز للابتكار بمايو المقبل

كما قال الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة حرصت رغم كل التحديات وظروف كورونا على عقد مؤتمرها العلمي التاسع، تحت عنوان "الجيل الرابع من الجامعات.. بين الواقع والمأمول" .

وأشار رئيس جامعة عين شمس، إلى افتتاح مركز الابتكار بجامعة عين شمس ليكون الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية وذلك خلال الشهر القادم.

وأكد المتينى ، أن الجامعات مرت بمراحل تطوير مستمر على مدار الـ20 عاما السابقة ، موضحا أن التنافس المحلى والإقليمى، لافتا إلى أن مؤتمر الجامعة هذا العام يشهد انطلاقة جديدة تدعم مسارات الابتكار فى مختلف التخصصات.

وتابع رئيس جامعة عين شمس أنه أصبح التنافس المحلى والإقليمي والدولي واقع نعيشه جميعا فى مناخ صحى يصب فى مصلحة المنتج الأساسى للجامعات ألا وهو جودة خريج الجامعة وجاهزيته لمتغيرات سوق العمل الغير مسبوقة فى إطار ثورة صناعية رابعة وثورة معلوماتية لا تسمح بفرصة ولا تترك مكان إلا للمتميزين والنابغين وأصحاب الابتكارات والرؤى المستقبلية.

وأضاف أن هذا الفكر هو ما دفع الجامعة للعمل من أجل جعل مؤتمر هذا العام أكثر تميزا وأشمل حضورا من خلال التعاون الوثيق مع كافة الجامعات والهيئات والمراكز التعليمية والبحثية فى مصر والمنطقة والعالم أجمع.