تعرف على أغنى 5 أشخاص فى أمريكا اللاتينية بقائمة "فوربس"

فاطمة شوقى

أبرزت قناة سى إن إن" على نسختها الإسبانية أغنى 5 رجال فى قارة أمريكا اللاتينية فى عام 2021 الجارى، وذلك وفقا للأصول التى جمعتها ونشرتها مجلة فوربس، وهم:

كارلوس سليم

بحسب القائمة فإن رجل الأعمال المكسيكى كارلوس سليم هو من يحتل المركز الأول بثروة 69 مليار دولار، وهو صاحب شركتى الاتصالات العملاقتين "تيليميكس" (للهاتف الأرضى) و"تيليسيل" (المحمول).

جيرمان لاريا موتا

هو رجل أعمال مكسيكى الأصل، يمتلك غالبية شركات التعدين وخاصة النحاس فى المكسيك، منها "جروب ميكيسيكو" التى أيضا لها فروع فى الولايات المتحدة وبيرو.



جيرمان لاريا

تحت قيادته كرئيس ومدير تنفيذى، توسعت Grupo México في قطاعي البنية التحتية والنقل بالسكك الحديدية، وتبلغ ثروته 28 مليار دولار ، من مواليد يوم 26 اكتوبر 1953 فى ميكسيكو سيتى.

إيريس فونتبونا

تشيلية الأصل، وهى ثامن أغنى سيدة في العالم فى عام 2019 تدير برفقة أبنائها إمبراطورية ضخمة تمتد أعمالها من التعدين إلى المشروبات والفنادق والإعلام، وتبلغ ثروتها حوالى 24 مليار دولار.



ايريس

خورخي باولو ليمان

يسطع اسم المستثمر البرازيلي خورخي باولو ليمان في العديد من القطاعات الاقتصادية والمصرفية، ويعتبر واحداً من رجال الأعمال الأكثر روعة في العالم. بنى لنفسه اسماً كبيراً في عالم الأعمال ودخل قائمة فوربس للأغنياء، وتبلغ ثروته فى عام 2021 حوالى 17.6 مليار دولار.



خورخى باولو ليمان

ولد خورخي باولو ليمان في 26 أغسطس 1939 في ريو دي جانيرو في البرازيل، كان والده مهاجر سويسري أسس مصنع للألبان ولكنه توفي عندما كان خورخي يبلغ من العمر 14 عاماً، في حين كانت والدته برازيلية من أصل سويسري، درس خورخي في المدرسة الأمريكية في ريو دي جانيرو وكان طالباً متميزاً لفت نظر مدرسيه الذي اجمعوا على أنه سيحظى بمستقبل باهر.

إدواردو سافرين أحد مؤسسى "فيسبوك"

رجل الأعمال إدوارد سافرين، يعتبر من أهم رجال الأعمال في مجال البرمجة وأعمال الإنترنت، حصل على بكالوريوس في الاقتصاد عام 2006 من جامعة هارفرد، يعد من أحد مؤسسي شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتبلغ ثروته 16.5 مليار دولار.