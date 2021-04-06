انعقاد مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين بالتعاون بين الجامعة العربية وبكين

بيشوى رمزى

عقدت أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والندوة السابعة للاستثمارات فى إطار تنفيذ البرنامج التنفيذى لمنتدى التعاون العربى الصينى خلال عامى 2020 – 2022 حضوريا وعبر الاتصال المرئى، اليوم الثلاثاء ببكين بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة العلاقات الاقتصادية)، المجلس الصينى لتطوير التجارة الدولية CCPIT واتحاد الغرف العربية، تحت شعار "العمل سويا لتعزيز مستقبل التعاون الاقتصادى والتجارى الصينى العربى".

شارك فى هذه الدورة الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين من الدول العربية والصين والمنظمات العربية المتخصصة وكذلك مؤسسات تنمية التجارة والاستثمار والمؤسسات البحثية والصناعية والتجارية للصين والدول الأعضاء وعدد كبير من رجال الاعمال بالصين والدول العربية، حيث بلغ عدد المشاركين فى المؤتمر حضورياً وعبر الاتصال المرئى نحو 750 مشاركا، كما ترأس الجانب العربى السفير الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، وترأس الجانب الصينى قو شنغ زو نائب رئيس الهيئة الاستشارية السياسية الشعبية الصينية.

يتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر عدد من الموضوعات الهامة والحيوية والذى تم تناولها خلال جلستى عمل، الأولى بعنوان " تعزيز الاندماج الاقتصادى ورفع مستوى التعاون " والثانية " تحقيق التنمية فى الاقتصاد الرقمي"، والثالثة بعنوان " موجز حول فرص الاستثمار الصينية العربية "، بجانب عقد لقاءات رجال الأعمال B2Bs بين الجانبين خلال انعقاد المؤتمر.

تأتى هذه الدورة فى ظل سعى كلا من الجانبين العربى والصينى لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى ورفع حجم التبادل التجارى فيما بينهم، كما تعتبر الصين ثانى أكبر شريك تجارى مع الدول العربية، فقد شهد التعاون الاقتصادى بين جمهورية الصين والدول العربية تطورا كبيرا فى السنوات الأخيرة، فمنذ إقامة المنتدى عام 2004 تطور حجم التبادل التجارى بين الدول العربية والصين من 36,4 مليار دولار أمريكى عام 2004 إلى 240 مليار دولار عام 2020، محققة بذلك زيادة كبيرة تجاوزت 204 مليار دولار، وهو معدل كبير بكل المقاييس.