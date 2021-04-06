اليوم السابع
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السيطرة على حريق سيارة نقل محملة بالأسمدة الزراعية بصحراوى البحيرة

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 07:09 م
السيطرة على حريق سيارة نقل محملة بالأسمدة الزراعية بصحراوى البحيرة انقلاب سيارة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على اشتعال النيران فى سيارة نقل محملة بالأسمدة الزراعية بعد انقلابها بالطريق الصحراوى بالبحيرة، وكان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. 
 
وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمدة الزراعية بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بالقرب من قرية العشرة آلاف التابعة لمحافظة البحيرة واشتعال النيران فيها وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة للسيطرة على الحريق ورفع آثار الحادث.
 
وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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