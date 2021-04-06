الحياة تعود إلى طبيعتها فى جبل طارق بعد انتهاء عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية، إن جبل طارق أول دولة يتم تحصينها ضد فيروس كورونا بالكامل، بينما تستعد إسبانيا لموجة أخرى من الإصابات فى الجوار، وتم تطعيم الجميع تقريبا فى الإقليم، ويمكنهم أن يتنفسوا الصعداء.

وأوضحت الصحيفة، أن السكان فى منطقة جبل طارق أصبحوا لا يرتدوا الكمامات، كما تم رفع حظر التجول، والحانات والمطاعم أصبحت مفتوحة مرة أخرى حتى الساعة الثانية صباحا، كما كان قبل الوباء، وقالت إحدى العاملات فى الحانات للتليفزيون الإسبانى: "ربما يمكننا أن نعيش قريبا كما كان من قبل".

وأعلن وزير الصحة البريطانى، مات هانكوك، أن جبل طارق أول إقليم في العالم يكمل برنامج التطعيم بالكامل، قائلا : "ربما في أوروبا أيضًا هو البلد الوحيد الذي لديه أسرع برنامج تطعيم. وكان العامل الحاسم هو حجمها. ولم يكن هناك تأخير في التسليم. وقدمت المملكة المتحدة اللقاح دون تأخير".