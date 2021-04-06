الجامعة العربية­ تنظم الاجتماع الاستثنائى للجنة الفنية للملكية الفكرية

بيشوى رمزى

تعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، الاجتماع الاستثنائي للجنة الفنية للملكية الفكرية، وذلك يوم غدا الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي.

وسوف يناقش جدول أعمال الاجتماع إطلاق آلية عمل اللجنة الفرعية للملكية الصناعية واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، وهي اللجان المنبثقة عن اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وسيتم مناقشة المرئيات والمقترحات التي وردت من الدول العربية حول مهام اللجان الفرعية واعتمادها بصورة نهائية للبدء فوراً في تفعيل عمل هذه اللجان.

وأفادت الوزير المفوض مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية أن اللجنة الفنية للملكية الفكرية تتكون من المسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية.