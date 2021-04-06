اعرف عقوبة التهرب من الضرائب بعد تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر إلى 7 يونيه

كتب أحمد حسنى

بعد أن قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد عبد العليم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 7 يونيو المقبل لتقديم ما يفيد الموافقة على التصالح النهائى من وزير المالية، "اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك الجريمة.