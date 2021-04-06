إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أصيب 10 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى "أسوان – القاهرة" بالقرب من قرية الجعافرة مركز دراو بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بالقرب من قرية الجعافرة مركز دراو، على الطريق الزراعى "أسوان – القاهرة"، بين سيارة ملاكى وأخرى أجرة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وفى سياق آخر، تمكنت الحملات الأمنية فى مجال ضبط القضايا المرورية من ضبط 515 مخالفة مرورية، شملت: التصالح الفورى فى 83 مخالفة، وتحرير 130 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 94 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 89 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 110 مخالفة متنوعة، وتم ضبط 4 توك توك بدون ترخيص، وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل دائرة قسم أول أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطى المخدرات.