وذكر المكتب، فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن إيراكلى يشعر بأنه بخير، إلا أنه فى حالة عزلة ذاتية فى المنزل ويواصل العمل عن بعد.

ويخضع 1892 مريضًا للعلاج فى مستشفيات جوروجيا حتى اليوم، فى حين أن 9 آلاف و857 مريضًا فى عزلة ذاتية من منازلهم.

وحتى الآن، أصيب 283 ألفا و369 شخصا بفيروس كورونا المستجد فى جورجيا، من بينها 274 ألفا و145 حالة تعاف و3 آلاف و804 وفيات.