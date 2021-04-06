أبو الغيط يلتقى المدراء العامين للمنظمات والاتحادات العربية المتخصصة بتونس

بيشوى رمزى

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال زيارته إلى تونس، بالمدراء العامين للمنظمات والاتحادات العربية المتخصصة التي تتخذ من تونس مقراً لها، ومن بينهم الأمين العام لمجلس وزراء الداخية العرب محمد بن علي كومان، ومحمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والمدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان، والأمين العام للهيئة العربية للطاقة الذرية سالم حامدى، والمدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات محمد بن عمر.

وذكر مصدر مسؤول فى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الأمين العام والمدراء العموم للمنظمات حول سبل الارتقاء بالعمل العربي المشترك بشكل عام، وفي المجالات التي تختص بها كل منظمة بشكل خاص.

وأضاف المصدر بأن الأمين العام، أكّد دعمه المستمر لعمل المنظمات في كل ما من شأنه تنشيط وتطوير أدائها بما يخدم المصالح العربية وبما يساعد في تحقيق الأهداف المنوطة بكل منظمة.