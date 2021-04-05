CBS نيوز: استمرار محاكمة ضابط مينيابوليس المتهم فى وفاة فلويد للأسبوع الثانى

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "سى بى إس نيوز" الأمريكية إن قائد شرطة مينيابوليس ، ميداريا أرادوندو ، يمكن أن يدلى بشهادته اليوم الاثنين في محاكمة ديريك شوفين ، ضابط شرطة مينيابوليس المطرود والمتهم في وفاة جورج فلويد، الرجل الأسود الذى مات بعدما وضع شوفين ركبته على عنقه لأكثر من 9 دقائق، وأثارت وفاته مظاهرات حركة "حياة السود تهم" حول العالم.

واستؤنفت الشهادة للأسبوع الثاني يوم الاثنين بشهادة طبيب طوارئ حاول إنقاذ حياة فلويد.

وقال محامي الدفاع إريك نيلسون للقاضي بيتر كاهيل خلال جلسة المحكمة الصباحية إنه من المتوقع أن يدلي أرادوندو بشهادته اليوم. لا يزال الجدول الزمني الدقيق غير واضح لأن المحكمة لا تصدر قوائم يومية بالشهود المتوقعين والجدول الزمني للمحاكمات مرن. ومن المتوقع أن يتخذ أرادوندو موقف المحاكمة ويقول إن استخدام شوفين للقوة ضد فلويد كان مفرطًا.

وفي تصريحات افتتاحية الأسبوع الماضي ، قال المدعي العام جيري بلاكويل إن أرادوندو سيكون "واضحا للغاية ، وسيكون حاسمًا للغاية أن ما حدث كان استخداما للقوة المفرطة".

وانتقد عضوان آخران في القسم الأسبوع الماضي استخدام شوفين للقوة. قال الرقيب المشرف على شوفين إن القوة كان يجب أن تنتهي بمجرد توقف فلويد عن المقاومة ، بينما وصف الملازم رفيع المستوى الذي يرأس وحدة القتل وضع ركبة شوفين على رقبة فلويد "غير ضرورية على الإطلاق" و "لا مبرر لها".

وأوضحت الشبكة شوفين ، الذي شوهد في مقاطع فيديو مزعجة وهو راكع على رقبة فلويد لأكثر من تسع دقائق ، متهم بالقتل من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد من الدرجة الثانية. وقد اعترف أنه غير مذنب.

وقال الملازم ريك زيمرمان ، الذي يرأس وحدة جرائم القتل في إدارة شرطة مينيابوليس ، يوم الجمعة إنه لا يرى سببًا يجعل الضباط يعتقدون أنهم في خطر من فلويد.

قال زيمرمان: "حسنًا ، أولاً وقبل كل شيء ، سحبه إلى الأرض ، ووجهه لأسفل ، ووضع ركبته على رقبته طوال تلك الفترة من الوقت ، إنه أمر لا مبرر له".