اليوم السابع
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خالد صلاح
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7 سنوات من المبادرات الرئاسية المُبهرة تزامنا مع اليوم العالمى للصحة.. إنفوجراف

الإثنين، 05 أبريل 2021 10:54 م
7 سنوات من المبادرات الرئاسية المُبهرة تزامنا مع اليوم العالمى للصحة.. إنفوجراف مبادرات السيسى لدعم الصحة

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يوم الصحة العالمى .. يحتفل العالم به فى السابع من أبريل سنويا، بهدف تعزيز النظم الصحية ودعمها لتقديم خدمات صحية وفقا لمعايير الجودة.

وفى هذا السياق، نرصد خلال "انفوجراف" أهمية المبادرات الرئاسية لحماية صحة المصريين، وخاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضع صحة المصريين نصب عينيه، خلال الـ7 سنوات الماضية، فسعى إلى ضرورة توفير الخدمات الصحية مع إعادة بناء أركان البنية التحتية للمنشآت الصحية لضمان توفير خدمات علاجية بمقاييس عالمية دون تمييز لكل المصريين، من خلال إطلاق المبادرات الصحية بما فيها تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل.

 

7 سنوات من المبادرات الرئاسية المبهرة
7 سنوات من المبادرات الرئاسية المبهرة

 

منظومة التأمين الصحى الشامل
 

أطلقت فى 4 محافظات هى:

بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء

تشمل 6 محافظات أخرى بالمرحلة الأولى

3.8 ملايين مواطن سجلوا بالمنظومة حتى الآن

 

مبادرة 100 مليون صحة وحياة كريمة
مبادرة 100 مليون صحة وحياة كريمة

 

 

مبادرة حياة كريمة
 

تطوير الوحدات والمراكز والمستشفيات

خدمات طبية فى 1400 قرية بالجمهورية

 

مبادرة 100 مليون صحة
 

الكشف المبكر عن "فيرس سى" والأمراض المزمنة

أكثر من 60 مليون مواطن حصلوا على العلاج مجانا

 

 

مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
 

جراحات عاجلة لـ700 ألف حالة مجانا

25 ألف مواطن استبدلوا الإجراء الجراحى بالدواء

395 مستشفى شاركت فى تقديم الخدمة

 

تكلفة المبادرة
 

5 مليارات و425 مليونا و603 آلاف جنيه

 

دعم السيسى لصحة المرأة وإنهاء قوائم الانتظار
دعم السيسى لصحة المرأة وإنهاء قوائم الانتظار

 

صحة المرأة
 

28 مليون امرأة بقائمة الكشف المبكر عن أورام الثدى

12 مليون سيدة خضعن للكشف حتى الآن

3 آلاف سيدة حصلن على العلاج

بناء وتطوير 24 مركز أورام وفق المقاييس العالمية

 

 

الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى:
 

23 مليون مواطن خضعوا للكشف

صرف العلاج مجانا مدى الحياة

 

 

اكتشاف ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال
 

3500 وحدة صحية مخصصة على مستوى الجمهورية

30 ألف طفل خضعوا للكشف حتى الآن

82 ألف طفل تم تحويلهم لإعادة التقييم بالمرحلة الثانية

8 آلاف طفل تم تحويلهم لمستشفيات التقييم الأعلى

2410 أطفال من الأجانب المقيمين خضعوا للفحص

3500 جهاز انبعاث صوت للوحدات

30 جهاز قياس للسمع بتكلفة 120 مليون جنيه

 

جائحة كورونا واكتشاف ضعف السمع عند الأطفال
جائحة كورونا واكتشاف ضعف السمع عند الأطفال

 

جائحة كورونا
 

100 مليار جنيه لدعم قطاع الصحة

أكثر من 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أكثر من 40 مستشفى عزل لرعاية المصابين

توفير الأدوية وتأمين الخدمات الطبية


مبادرات السيسى للصحة

100 مليون صحة

اليوم العالمى للصحة

صحة المرأة

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