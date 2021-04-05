10 أرقام مهمة تكشف اهتمام مصر بالقطاع الصحى تزامنا مع يوم الصحة العالمى

يستعد العالم للاحتفال يوم 7 أبريل الجارى بيوم الصحة العالمى، الذى يهدف إلى تعزيز النظم الصحية ودعمها لتقدم خدمات صحية وفقا لمعايير الجودة، وتزامنا مع هذا اليوم يشهد القطاع الصحى فى مصر، طفرة حقيقة رغم ما يشهده العالم كله من ظروف صحية استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا المُستجد، حيث يعد مُعدل الإنفاق على قطاع الصحة من أهم المؤشرات التى تعكس مدى اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوى والمهم، ولهذا نستعرض أهم الأرقام المرتبطة بالإنفاق على هذا القطاع من واقع موازنة العام المالى الحالى 2020/2021: كالتالى:..
1- بلغت مُخصصات الإنفاق على قطاع الصحة خلال العام نحو 258.5 مليار جنيه
2- بلغت الزيادة فى مخصصات الصحة فى الموازنة بحوالى 47% مقارنة بالعام المالى السابق
3- زيادة مخصصات الأدوية بحوالى 21%، لتصل إلى نحو 11 مليار جنيه
4- زيادة نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بحوالى 6%، لتصل إلى نحو 7 مليارات جنيه
5- بلغت تكلفة إجمالى المبادرات الموجهة للصحة نحو 16.3 مليار جنيه
6- بلغت تكلفة استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه 4.2 مليار جنيه
7- زيادة بدل أعضاء المهن الطبية ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه، وذلك بقيمة 2.6 مليار جنيه
8- تخصيص 81.6 مليون جنيه لتطوير المعامل الطبية
9- تخصيص 11 مليون جنيه استثمارات لمشروع الحجر الصحى
10- زيادة الاستثمارات فى قطاع الصحة بحوالى 52%، لتصل إلى نحو 20.5 مليار جنيه
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