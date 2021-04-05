10 أرقام مهمة تكشف اهتمام مصر بالقطاع الصحى تزامنا مع يوم الصحة العالمى

يستعد العالم للاحتفال يوم 7 أبريل الجارى بيوم الصحة العالمى، الذى يهدف إلى تعزيز النظم الصحية ودعمها لتقدم خدمات صحية وفقا لمعايير الجودة، وتزامنا مع هذا اليوم يشهد القطاع الصحى فى مصر، طفرة حقيقة رغم ما يشهده العالم كله من ظروف صحية استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا المُستجد، حيث يعد مُعدل الإنفاق على قطاع الصحة من أهم المؤشرات التى تعكس مدى اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوى والمهم، ولهذا نستعرض أهم الأرقام المرتبطة بالإنفاق على هذا القطاع من واقع موازنة العام المالى الحالى 2020/2021: كالتالى:..