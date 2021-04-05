مصرع عامل وإصابة زميله فى حادث انهيار جدار منزل شرق مدينة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لقى عامل مصرعه وأصيب آخر، مساء اليوم، الإثنين، فى حادث انهيار جدار منزل بمنطقة خور عواضة شرق مدينة أسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، والمصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انهيار جدار منزل متصدع بمنطقة خور عواضة دائرة قسم ثان أسوان، أثناء محاولة ترميمه.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث تسبب فى مصرع شخص يدعى "مصطفى سليم حسن" وإصابة آخر يدعى "عبد الحميد النادى"، وذلك أثناء قيامهما بالحفر والعمل فى ترميم جدار منزل ملك لشخص يدعى "ح.ح.م" بمنطقة خور عواضة شرق مدينة أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.