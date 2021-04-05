فريق البيت الأبيض لمواجهة كورونا: فرص انتقال الفيروس عبر الأسطح منخفضة

كتبت رباب فتحى

قالت مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ، الدكتورة روشيل والينسكي، إن خطر انتقال كورونا عبر الأسطح منخفض، موضحة أن الوكالة حدثت إرشاداتها بشأن تنظيف الأسطح للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت خلال مؤتمر لفريق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض حول مستجدات توزيع اللقاح وأرقام الإصابات، إنه يمكن أن يصاب الناس بالفيروس من خلال ملامسة الأسطح والأشياء الملوثة. ومع ذلك ، فقد أثبتت الأدلة أن فرص الانتقال هذه منخفضة بالفعل.

وأشارت مديرة مركز السيطرة على الأمراض إلى أن "التنظيف المنتظم للأسطح بالصابون والمنظفات" يكفي للحد بشدة من مخاطر انتقال الفيروس السطحي."

وقالت والينسكي إن تعقيم الأسطح موصى به فقط في الأماكن الداخلية التي وثقت مؤخرًا حالة مؤكدة من الإصابة بفيروس كورونا.

كما حثت الأمريكيين مرة أخرى على الاستمرار في ارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي ، الأمر الذي يمكن أن يحد من خطر الانتقال السطحي لفيروس كورونا.

ومن جانبه، قال كبير مستشاري البيت الأبيض آندي سلافيت أن إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن تنشئ ثلاثة مواقع أخرى للتلقيح الجماعي ممولة اتحاديًا.

وستكون المواقع الثلاثة في كولومبيا بولاية ساوث كارولينا ؛ بويبلو ، كولورادو ؛ وسانت بول ، مينيسوتا.

وقال إن "هذه المواقع الثلاثة الجديدة تقربنا من هدف الرئيس" ، مشيرًا إلى أن المواقع الحالية ساعدت الإدارة بالفعل "في الوصول إلى المجتمعات التي تضررت أكثر من غيرها من الوباء".

وقال سلافيت إن التطعيمات مستمرة في الزيادة ، وتم إعطاء أكثر من 4 ملايين لقاح في يوم واحد في نهاية هذا الأسبوع، وهو رقم قياسي جديد.

وحصل ما يقرب من 1 من كل 3 أمريكيين وأكثر من 40٪ من البالغين في الولايات المتحدة على جرعة واحدة على الأقل ، وحوالي 1 من كل 4 بالغين يتم تطعيمهم الآن بشكل كامل. لكن سلافيت شدد على أن البلاد يجب أن تظل يقظة بشأن الحد من انتشار الفيروس ، مرددًا تعليقات جو بايدن يوم الجمعة.

قال سلافيت: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح". "أسوأ شيء يمكن أن نفعله الآن هو أن نخطئ في التقدم للانتصار".