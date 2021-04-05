اليوم السابع
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شاهد كيف غير التطوير الجمالى لبحيرة عين الصيرة ملامح مصر القديمة

الإثنين، 05 أبريل 2021 02:18 م
شاهد كيف غير التطوير الجمالى لبحيرة عين الصيرة ملامح مصر القديمة عين الصيرة
كتب ـ سيد الخلفاوى

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غيرت بحيرة عين الصيرة المشهد بالكامل فى منطقة الفسطاط بمصر القديمة، بعد انتهاء تطويرها ليرى زوارها "القلعة جنب البحر"، حيث ظهرت قلعة صلاح الدين الأيوبى، بجوار مياه البحيرة لتظهر قيمة التطوير الذى تم فى المكان.
 
 
ويتم تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة على مساحة ‏63 فدانا، حيث يشمل تنفيذ ممشى سياحى حول البحيرة بطول 2500 م طولي، ومنطقة مطاعم، وجزيرة استوائية وسط البحيرة، ومسرح مكشوف، ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، و5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة، ومحطة معالجة لمياه البحيرة.
 
ويضم المشروع 4 مطاعم بمساحة 1.5 فدان، وسورا خارجيا حول المشروع بطول 2400 م، ومناطق انتظار سيارات سعة 425 سيارة، و3 بوابات ومداخل للمشروع، و4 حمامات عامة لخدمة رواد المشروع.‏
 
كما تضم مبانى الخدمات الخاصة بالمشروع تنفيذ خزان مياه وإطفاء الحريق، وخزان المياه ‏العكرة لرى المزروعات والمناطق المفتوحة، إضافة إلى محطة كهرباء رئيسية لتغذية المشروع بالكهرباء، ومحطات كهرباء فرعية، كما تحدث الوزير عن البنية التحتية والمرافق، موضحا أنها تشمل شبكة رى للمناطق الخضراء، وشبكة حريق، وشبكة تغذية بالمياه، وأخرى للصرف الصحي، وشبكة للصرف المغطى للمياه الجوفية، ومحطة معالجة وتنقية لمياه البحيرة.

بحيرة عين الصيرة

عين الصيرة

متحف الحضارات

الفسطاط

القلعة

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