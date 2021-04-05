"شئون الحرمين": بث 165درساً علمياً لأئمة المسجد الحرام بخمس لغات خلال رمضان

إيمان حنا

تعتزم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، إقامة 165 درساً علمياً ومحاضرة ثقافية يقدمها عدد من أصحاب الفضيلة من كبار العلماء وأئمة ومدرسي المسجد الحرام، تُبث عبر منصة منارة الحرمين على الهواء مباشرة بخمس لغات، و10 دورات علمية، و6 مسابقات علمية ثقافية، وأكثر من350 ساعة إثرائية، إضافة إلى استكمال البرامج والخدمات والمبادرات الإنسانية التي تستهدفها حملة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) في موسمها الخامس خلال رمضان، وفق بيان صحفى لسفارة السعودية .

ويواصل معرض الحرمين الشريفين، ومعرض القرآن الكريم بالمسجد الحرام، ومكتبة الحرم المكي الشريف استقبال الزائرين من الساعة 12 مساءً حتى 2 صباحاً وسط تأكيد على أهمية إبراز تطبيق توكلنا والالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الجميع .

ومن البرامج والخدمات التوجيهية خلال شهر رمضان خدمة القرآن المترجم بلغات متعددة، الذي يخدم بدوره غير الناطقين باللغة العربية مباشرةً، ومن أي مكان في العالم، وتسخير فريق إفتائى يتكون من 36 شيخا من أصحاب الفضيلة القضاة وأساتذة الجامعات تتمحور مهامهم حول إرشاد قاصدي البيت الحرام وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي بمدى تناغم مقاصد الشريعة الإسلامية مع النوازل والجوائح التي تُلِمُّ بالناس وتحقيقها للمصلحة العامة للمجتمعات، ويصاحبهم في هذه المهمة كوكبة من المترجمين المتميزين يتوزعون في أروقة المسجد الحرام على مدار الساعة لخدمة قاصديه بالعديد من اللغات العالمية، كما يتم الإجابة على فتاوى السائلين عن أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الموقع الإلكتروني للرئاسة، وعبر الأرقام المجانية المخصصة لإرشاد السائلين